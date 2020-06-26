Начальник отдела администрации района Харькова требовал взятку за разрешение на установку детской площадки – полиция

Начальник отдела администрации Холодногорского района Харькова задержан в порядке ст.208 УПК Украины за получение взятки.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, на действия чиновника правоохранителям пожаловался предприниматель.

"Мужчина сообщил, что начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Холодногорского района Харькова требует от него неправомерную выгоду за предоставление разрешительных документов по временному размещению детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района в размере 6 тысяч гривен в месяц за каждый объект, общей суммой 12 тысяч гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали в четверг днем после получения оговоренной суммы от заявителя.