События

03:31 26.06.2020

Подполковник харьковской полиции, подозреваемый в получении $1,5 тысячи взятки, пойдет под суд – прокуратура

1 мин читать
Подполковник харьковской полиции, подозреваемый в получении $1,5 тысячи взятки, пойдет под суд – прокуратура

Обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского района Харькова, подозреваемого в получении 1,5 тысяч долларов взятки (ч.3 ст.368 УК Украины), направлен в суд.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 20 января территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве задержало по подозрению в получении взятки старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского района город. По данным досудебного следствия подполковник полиции требовал 1,5 тысячи долларов с харьковского предпринимателя, обещая взамен "закрыть глаза" на самозахват земли и незаконную пристройку. Получив взятку, полицейский заметил преследование и попытался избавиться от денег, выбросив их на ходу выбросил из окна машины, а потом попытался сбежать, бросив в авто 8-летнего ребенка. Но полицейского догнали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

 

Теги: #украина #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 26.06.2020
Начальник отдела администрации района Харькова требовал взятку за разрешение на установку детской площадки – полиция

Начальник отдела администрации района Харькова требовал взятку за разрешение на установку детской площадки – полиция

02:30 26.06.2020
Харьковчанин подозревается в продаже информации с ограниченным доступом

Харьковчанин подозревается в продаже информации с ограниченным доступом

01:31 26.06.2020
Кулеба и Элькин обсудили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем

Кулеба и Элькин обсудили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем

01:06 26.06.2020
Прокуратура открыла ряд производств в связи с наводнением на западе Украины

Прокуратура открыла ряд производств в связи с наводнением на западе Украины

01:00 26.06.2020
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков – замглавы МВД

Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков – замглавы МВД

00:44 26.06.2020
Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

00:23 26.06.2020
Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой

Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой

00:10 26.06.2020
Президент призвал "упорно трудится", чтобы преодолеть последствия паводка на Ивано-Франковщине

Президент призвал "упорно трудится", чтобы преодолеть последствия паводка на Ивано-Франковщине

23:48 25.06.2020
Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины – Степанов

Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции в подтопленных районах на западе Украины – Степанов

23:41 25.06.2020
Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского мобильного оператора в ОРДЛО – Офис президента

В ТКГ продолжают согласовывать списки для взаимного освобождения, Украина настаивает на принципе "всех на всех" – Офис президента

Украина в ТКГ подчеркнула важность устойчивого прекращения огня на Донбассе, обсуждались предложения по противоминной деятельности и обеспечению безопасности населения

Украина делает все возможное для скорейшего проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине – Офис президента

Кабмин Украины продолжает упрощать пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями - МинВОТ

ПОСЛЕДНЕЕ

Емкость с газом взорвалась у Тегерана - Минобороны Ирана

SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв – Кличко

Зеленский отметил, что квартиры пострадавшим от взрыва дома на Позняках людям помогли выделить застройщики

Зеленский надеется, что нормальная жизнь на затопленных территориях в Западной Украине будет восстановлена в ближайшие дни

В Сенате США приняли законопроект о возможности введения санкций в отношении КНР из-за Гонконга

Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 8 июля

Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

Украина в ТКГ подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЕ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

После двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского мобильного оператора в ОРДЛО – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА