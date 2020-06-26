Подполковник харьковской полиции, подозреваемый в получении $1,5 тысячи взятки, пойдет под суд – прокуратура

Обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского района Харькова, подозреваемого в получении 1,5 тысяч долларов взятки (ч.3 ст.368 УК Украины), направлен в суд.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 20 января территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве задержало по подозрению в получении взятки старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского района город. По данным досудебного следствия подполковник полиции требовал 1,5 тысячи долларов с харьковского предпринимателя, обещая взамен "закрыть глаза" на самозахват земли и незаконную пристройку. Получив взятку, полицейский заметил преследование и попытался избавиться от денег, выбросив их на ходу выбросил из окна машины, а потом попытался сбежать, бросив в авто 8-летнего ребенка. Но полицейского догнали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.