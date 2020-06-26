Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков – замглавы МВД

Основная версия взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков, подозрения пока никому не предъявлялись, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко напомнил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке. "В ходе расследования основная версия – взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", - рассказал заместитель генпрокурора.

По словам Симоненко, в рамках следственных действий проводится выемка документов. "В первую очередь относительно обеспечения газом и соблюдения всех норм безопасности при этом", - отметил заместитель генпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, открыты ли производства в отношении сотрудников "Киевгаза", поскольку жильцы дома, в котором произошел взрыв, жаловались на запах газа после обслуживания счетчиков, Симоненко сказал: "В рамках открытого производства в первую очередь в помещениях "Киевгаза" изъяты все документы относительно служебных обязанности ответственных за безопасность лиц, а также документы по обслуживанию именно этого дома. В рамках расследования будет дана правовая оценка именно действиям конкретных должностных лиц".

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил:: "Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".

Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа".

В этом контексте Геращенко продолжил: "Поэтому основная версия – это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ("Киевгаз"), то могут быть иски в суд за компенсацией".