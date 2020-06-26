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00:44 26.06.2020

Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

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Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3722 "О внесении изменений в закон Украины "О Национальной полиции" (относительно совершенствования деятельности полицейских комиссий)".

Инициатором документа выступил народный депутат фракции "Голос", член парламентского комитета по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 47, 51, 52, 55, 56, 57, 65 и 67 закона Украины "О Национальной полиции" в части дополнения положений о конкурсных комиссиях, назначении и пребывании на службе в органах полиции.

Проект закона предполагает введение обязательных конкурсных процедур для всех руководящих должностей полицейских и для их продвижения по службе, усиление возможностей и перезапуск системы полицейских комиссий, прямое ограничение права на участие в комиссиях лиц, которые могут иметь даже потенциальный конфликт интересов. Кроме того документом предлагается обеспечить обязательное и постоянное участие профессионального психолога в работе полицейской комиссии и денежную компенсацию за время работы в таких комиссиях по аналогии с компенсацией работы присяжного.

"Голос" глубоко убежден, что самым большим провалом в реформе системы Министерства внутренних дел является кадровый блок. Полиция не смогла обновиться и надлежащим образом выполнить все предписания действующего закона о Национальной полиции, которые действуют уже много лет. Она фактически имитирует процедуры отбора: конкурсы, аттестации, а также увольнение. Мне это известно, в том числе, как бывшему депутату Киевсовета, который три с половиной года непосредственно обеспечивал отбор общественности в полицейские комиссии и организовал их публичную отчетность", - указано в комментарии Осадчука к законопроекту на сайте партии.

 

 

Теги: #полицейские #рада #украина #комиссии
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