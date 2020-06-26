События

00:30 26.06.2020

SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

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SpaceX в пятницу запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Очередная партия из 57 микроспутников спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink будет запущена в пятницу, сообщает компания-разработчик SpaceX.

"Запуск 57 спутников Starlink и двух космических аппаратов (компании - ИФ) BlackSky собираемся провести... в 16:18 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Пуск, который уже несколько раз переносился из-за непогоды, планируется осуществить в 16:18 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал. Погодные условия в районе космодрома на 60% благоприятствуют для его проведения.

Два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с 57 спутниками Starlink, предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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