Президент призвал "упорно трудится", чтобы преодолеть последствия паводка на Ивано-Франковщине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "упорно трудится", чтобы преодолеть последствия паводка на Ивано-Франковщине.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. Все остальное - преодолеем. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделены. Более того, без лишней бюрократии они уже пошли на места. Теперь главное - упорно работать. Во-первых, чтобы восстановить все населенные пункты и инфраструктуру. Во-вторых, чтобы найти комплексное решение проблемы подтоплений и предотвратить повторение подобного в будущем", - написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в ночь на пятницу.