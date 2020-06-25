Зеленский отметил, что квартиры пострадавшим от взрыва дома на Позняках людям помогли выделить застройщики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выделить квартиры людям, которые пострадали от взрыва в доме в Дарницком районе Киева, помогли застройщики, с которыми договорился Офис президента.

"Мы нашли все 40 квартир. Они все находятся в Киеве. 12 квартир уже готовы, достроены. За месяц-максимум полтора остальные 28 квартир мы выделим всем семьям. Это не бюджетные средства. Мы проговорили с застройщиками. Нашел Офис президента застройщиков, которые нам действительно помогли", - сказал он в эфире программы "Право на владу" в четверг во время включения из Ивано-Франковской области.