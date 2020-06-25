Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нормальная жизнь на затопленных территориях в Западной Украине будет восстановлена в ближайшие дни.

"Я думаю, что нормальная жизнь будет полностью восстановлена в течение ближайших дней. Я поставил задачу правительству и сегодня днем правительство выделило где-то около 750 млн грн на восстановление всего. Некоторые дома нельзя вернуть "к жизни", поэтому люди будут переселены. И будет еще обязательно финансовая помощь, не буду вдаваться в детали. Солярка нужна, резиновые лодки, питание, вода. Всё это есть. Потому что затоплено почти всё", - сказал он в эфире программы "Право на владу" в четверг во время включения из Ивано-Франковской области.