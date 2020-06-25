Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 8 июля

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 8 июля.

"Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля. Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей ОРДЛО Украины в составе украинской делегации.