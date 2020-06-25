Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

Украинская сторона в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям.

"Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период строительства инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.