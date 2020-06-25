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22:17 25.06.2020

Украина в ТКГ подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЕ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

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Украинская сторона в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЕ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО.

"Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

 

Теги: #ткг #украина #экология
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