После двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского мобильного оператора в ОРДЛО – Офис президента

В рамках работы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе удалось добиться возобновления работы украинского мобильного оператора в ОРДЛО после двухнедельного перерыва.

"Благодаря усилиям украинской делегации в рамках рабочей группы по социально-экономическим вопросам после двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.