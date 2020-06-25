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22:11 25.06.2020

В ТКГ продолжают согласовывать списки для взаимного освобождения, Украина настаивает на принципе "всех на всех" – Офис президента

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В ТКГ продолжают согласовывать списки для взаимного освобождения, Украина настаивает на принципе "всех на всех" – Офис президента

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает настаивать на взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

"В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

 

Теги: #обмен #ткг #украина
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