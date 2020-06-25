Украинская сторона в ТКГ предоставила календарный план подготовки и проведения местных выборов, которые могут пройти в ОРДЛО только после деэскалации, вывода НВФ и восстановления контроля над границей

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках рабочей группы по политическим вопросам предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

"В очередной раз была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

Советники украинской делегации в ТКГ – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе приняли активное участие в этих консультациях.