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22:05 25.06.2020

Шмыгаль: загруженность больниц значительно увеличилась, а это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости

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Шмыгаль: загруженность больниц значительно увеличилась, а это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости

Загруженность больниц для приема больных с COVID-19 значительно увеличилась, а это значит, что Украина  вошла в серьезную волну заболеваемости, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости" – говорится в сообщении, в официальном телеграмм-канале Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Украины отмечает,  что основной причиной увеличения количества заболевших COVID-19 является несоблюдение карантинных ограничений.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решается эти ограничения усиливать. Как следствие - мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", - отметил премьер-министр.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, есть единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенные в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", - подытожил Шмыгаль.

 

 

Теги: #коронавирус #премьер_министр #украина #заболеваемость
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