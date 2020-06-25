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21:12 25.06.2020

Зеленский учредил в Украине День таможенника 25 июня – указ

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Зеленский учредил в Украине День таможенника 25 июня – указ

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в указе главы государства от 25 июня, сообщается на его официальном сайте.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #указ #день_таможенника
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Интерфакс-Украина
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