Зеленский учредил в Украине День таможенника 25 июня – указ

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в указе главы государства от 25 июня, сообщается на его официальном сайте.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.