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20:48 25.06.2020

Замминистра образования Стадный написал заявление об увольнении

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Замминистра образования Стадный написал заявление об увольнении

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Спасибо вам… Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами… Заявление уже написал, впереди много работы", - написал Стадный на своей странице в социальной сети Facebook.

Замминистра отметил, что все шаги, за которые он отвечал в Минобразования, начиная от внедрения прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPI в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, – "это не только качественно новая эффективная политика, это - сигналы к тем, кто так устал от имитации и лжи, которые иногда очень серьезно поразили наше высшее образование".

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Теги: #минобразования #кадры
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