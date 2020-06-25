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20:45 25.06.2020

В Техасе из-за роста случаев коронавируса приостановили отмену мер изоляции

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В Техасе из-за роста случаев коронавируса приостановили отмену мер изоляции

Властям американского штата Техас пришлось поставить на паузу отмену ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, в связи со значительным увеличением количества выявляемых случаев заболевания, сообщает в четверг издание The Hill.

В то же время губернатор штата Грег Эбботт заявил, что коммерческие предприятия, которым разрешили возобновить работу в предыдущую фазу отмены ограничений, продолжат функционировать.

"В то время как мы имеем дело с ростом случаев COVID-19 и госпитализаций, мы концентрируемся на стратегиях, которые замедляют распространение вируса, но при этом позволяют жителям Техаса продолжать зарабатывать для поддержки своих семей", - говорится в заявлении губернатора.

Также он призвал техасцев в целях предосторожности носить маски, но не обязал делать это.

The Hill отмечает, что в Техасе подтверждены более 125 тыс. случаев COVID-19,50 тыс. из них считаются активными - это один из наиболее высоких показателей по стране. В последние два дня в штате выявляли более 5 тыс. случаев инфицирования в день, а общее количество случаев с конца мая удвоилось.

Медицинские учреждения штата быстро заполняются пациентами с коронавирусом. Особенно резкий рост случаев отмечен в Хьюстоне, Далласе, Остине, Сан-Антонио и Эль-Пасо.

Накануне американский телеканал CNBC сообщил, что в США выявлено рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в стране диагностировали свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения. В частности, в Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролине, в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу.

Как заявляли во Всемирной организации здравоохранения, вспышки коронавируса в Америке - как Южной и Центральной, так и в Северной - до сих пор не достигли своего пика.

Теги: #техас #сша #ситуация #коронавирус
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