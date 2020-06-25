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20:44 25.06.2020

Рост выявленных заражений COVID-19 США связан с увеличением количества тестов – Трамп

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Рост выявленных заражений COVID-19 США связан с увеличением количества тестов – Трамп

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США растет из-за высокого уровня тестирования, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества (проведения - ИФ) тестирований", - написал Трамп в своем твиттере.

Кроме того, он в очередной раз подверг критике СМИ за новости о ситуации с коронавирусом в США.

"При этом смертность снижается, но фейковым новостям не нравится сообщать вам об этом!" - добавил президент.

Накануне американский телеканал CNBC сообщал, что в США выявлено рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в стране диагностировали свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.

В частности, в Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения. Всего в этом штате выявлено более 190 тыс. заразившихся COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом в Калифорнии более 4 тыс. человек, за последние две недели это количество возросло на 29%.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, в Техасе, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролине, и в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире выявлено более 9,6 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 487 тыс. человек с коронавирусом. Количество зарегистрированных случаев заражения в США превышает отметку в 2,4 млн, скончались в этой стране свыше 124 тыс. инфицированных.

Как заявляли в ВОЗ, вспышки коронавируса в Америке - как Южной и Центральной, так и в Северной - до сих пор не достигли своего пика.

Теги: #коронавирус #трамп
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