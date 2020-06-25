В Харьковской области произошла авария с участием военных автомобилей, два человека пострадали

В четверг на окружной дороге вблизи с.Хроли Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии поступило в 15:40.

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не соблюдало безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf", - говорится в сообщении.

В результате аварии получили травмы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.