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19:50 25.06.2020

Кабмин Украины продолжает упрощать пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями - МинВОТ

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Кабмин Украины продолжает упрощать пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями - МинВОТ

Кабинет министров Украины принял очередное решение по упрощению пересечения линии соприкосновения и административной границе с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей и украинским полуостровом Крым, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ).

"Изменениями отменяется обязательная самоизоляция в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на свободные территорию Украины для: - сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста; - сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях; - участников внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, в том числе для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" по приглашению учреждения высшего (профессионального перед высшим) образования вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом", - говорится в сообщении.

Также изменениями предусматривается прекращение самоизоляции лиц, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, что соответствует европейской практике борьбы с COVID-19.

"Соответствующие изменения вступят в силу с даты их публикации. Публикация ожидается в ближайшее время", - добавили в МинВОТ.

Теги: #пересечение #упрощение #кпвв #кабмин
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