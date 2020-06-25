С 8.00 пятницы будет перекрыт участок трассы Одесса-Рени

В связи с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое в Одесской области с 8.00 пятницы, 26 июня, участок трассы Одесса-Рени будет перекрыт.

В частности, как сообщает в четверг вечером Отдел коммуникации полиции Одесской области, участок трассы Одесса-Рени в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка) будет перекрыт в период с 8.00 26 июня до особого распоряжения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

"Просим водителей воздержаться от поездок через указанный участок дороги и выбрать альтернативный маршрут движения. Кроме того, настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - призвали в облполиции.