Кабмин выделил почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины

Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 700 млн грн средств на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующий проект распоряжения был одобрен на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что проект распоряжения об оказании помощи населению и проведения первоочередных, неотложных аварийно-восстановительных мероприятий предусматривает выделение средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн грн.

"В частности, предусматривается выделение 480 млн грн для нужд Ивано-Франковской области, пострадавшей от наводнений больше всего. Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская - 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Также средства на восстановительные работы получат Государственное агентство водных ресурсов Украины в сумме 92 млн грн, Государственное агентство лесных ресурсов - 30 млн грн, а также учреждения, которые проводят спасательные работы: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Национальная полиция.

"Это первое наше решение. По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.