В Украине разработали документ по актуальным позициям государства в крымских вопросах

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало документ по актуальным позициям государства по крымским вопросам, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, речь идет о терминологии и фактах.

"В ближайшее время этот документ будет презентован, а центральным органам исполнительной власти будет предложено пользоваться сформулированным единым государственным подходом", - указывается в сообщении.