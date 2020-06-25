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18:51 25.06.2020

В Украине разработали документ по актуальным позициям государства в крымских вопросах

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В Украине разработали документ по актуальным позициям государства в крымских вопросах

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало документ по актуальным позициям государства по крымским вопросам, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, речь идет о терминологии и фактах.

"В ближайшее время этот документ будет презентован, а центральным органам исполнительной власти будет предложено пользоваться сформулированным единым государственным подходом", - указывается в сообщении.

Теги: #крым #украина #документ
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