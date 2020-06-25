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18:46 25.06.2020

В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

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В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

На выходных на р. Днестр возле с. Маяки (Беляевский район Одесской области) ожидается подъем уровней воды, в результате чего можен выход воды пойму, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в ряде сел, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р.Днестр возле с.Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5м, в результате этого возможен выход воды пойму, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в с. Яськи., Г. Беляевка (Одесская область)", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

Теги: #гсчс #потоп #одесская_область
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Интерфакс-Украина
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