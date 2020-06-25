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18:34 25.06.2020

ВАКС избрал Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства

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ВАКС избрал Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, сообщает пресс-служба суда в соцсети Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства. Также на экс-министра возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, в суд; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу", - указывается в сообщении.

Срок действия обязательств – до 19 августа включительно.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ о сокращении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В результате, согласно следствию, данное решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Теги: #омелян #суд #вакс
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