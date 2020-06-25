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18:17 25.06.2020

МИД Украины обратилось к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений на западе страны

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МИД Украины обратилось к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений на западе страны

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба министерства в четверг.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.

Теги: #ес #помощь #наводнение #нато #мид
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