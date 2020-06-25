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18:14 25.06.2020

Ремонт в новых квартирах пострадавших от взрыва в доме на Позняках сделают за счет Киева, город работает над восстановлением документов жителей – Кличко

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Ремонт в новых квартирах пострадавших от взрыва в доме на Позняках сделают за счет Киева, город работает над восстановлением документов жителей – Кличко

Город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с пострадавшими семьями на столичных Позняках, сообщила его пресс-служба.

"У нас сейчас задача - оперативно оформить людям документы, в частности, паспорта. Для того, чтобы люди смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Город уже выделил - от 50 до 100 000 гривен на семью. Мы готовы эти средства выдать хоть сегодня, но для этого необходимы документы ", - сказал Кличко.

В сообщении также отмечается, что сертификаты на новое жилье пострадавшим даст президент Украины. В свою очередь, киевские власти могут помочь с ремонтом в квартирах, если в этом есть необходимость

"Я так понимаю, что уже есть квартиры, которые готов предоставить Офис президента. Это будет очень хорошо. Если ремонта в этих квартирах нет, мы его сделаем за средства города ", - сказал Кличко.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Теги: #киев #пострадавшие #квартиры #кличко #взрыв
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