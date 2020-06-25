События

18:08 25.06.2020

На ВНО не смогли прибыть 89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях

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На ВНО не смогли прибыть 89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях

Большая часть выпускников с оккупированных территорий Донецкой области, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, не смогла пересечь линию разграничения.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что участники, которые не смогли прибыть на пункты тестирования по уважительным причинам, могут в течение 5 дней перерегистрироваться на дополнительную сессию, подав заявку в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа

Теги: #донецкая_область #вно
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Интерфакс-Украина
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