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17:51 25.06.2020

В Харьковской ОГА изучают возможность увольнения сотрудников диспансера радиационной защиты, отказавшихся работать с "коронавирусными" больными

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В Харьковской ОГА изучают возможность увольнения сотрудников диспансера радиационной защиты, отказавшихся работать с "коронавирусными" больными

За последнюю неделю из Харьковского областного диспансера радиационной защиты уволилось 15 сотрудников, еще часть персонала отказывается работать с больными с подтвержденным COVID-19, сообщила и.о.директора учреждения Ирина Пирогова.

"Уволилось 15 (человек – ИФ-У) за последнюю неделю. Все остальные просто написали отказ от работы, они не увольнялись. (Это люди – ИФ_У) разного возраста. Пару человек пенсионного возраста, остальные в основном нет. Они объясняют это страхом за себя и за свою семью – страхом инфицирования", - сказала Пирогова на совещании у главы Харьковской ОГА Алексей Кучера, видео встречи которых обнародовала пресс-служба ОГА.

Заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук отметил, что персонал диспансера стал массово отказываться оказывать помощь "коронавирусным" больным после того, как в учреждение был переведен первый такой пациент.

"До последнего момента они нам говорили, что будут работать, они готовы. Но как только поступил первый больной, они начали писать заявления. И бОльшая часть не увольняется, а пишут, что они отказываются работать с этой категорией пациентов. Это поставило нас в несколько тупиковую ситуацию. мы не понимаем, можем мы уволить этих людей или нет.Ссейчас работаем с профсоюзами и юристами, чтобы получить разъяснения... люди находятся на рабочем месте, но функциональных обязанностей не выполняют. Просто отказываются предоставлять помощь этим пациентам", - сказал Бондарчук.

Он напомнил также, что диспансер радиационной защиты был определен Министерством здравоохранения в числе медучреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, 22 июня Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных с подтвержденным COVID-19, несмотря на протесты чернобыльцев, не пускавших "скорую" с пациентом (тоже ликвидатором аварии на ЧАЭС) на территорию медучреждения, в результате чего произошли стычки с полицией.

В результате стычки пострадали двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции города (у одного - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого - ушиб голени).

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #коронавирус #медперсонал #харьковская_область
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