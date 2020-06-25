Для детей из пострадавших от наводнений регионов будет проведена отдельная сессия ВНО - Шмыгаль

Правительство обеспечит возможность сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) выпускникам, которые не смогли попасть на основную сессию из-за наводнений в западных областях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Урядовый портал".

"Дети, которые не смогут пройти ВНО из-за паводков и затопления, обязательно это сделают позже. На Ивано-Франковщине, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта, где сдают экзамен по математике. Этим детям мы предоставим индивидуальную возможность сдать все экзамены и, конечно, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию", - заявил Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в четверг.

Он также поручил и.о. министра образования и науки Любомире Мандзий взять под личный контроль ситуацию с проведением ВНО для детей, пострадавших от наводнений.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить госпожу Любомиру Мандзий, всех работников министерства, и работников Центра качества оценивания образования. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, а теперь еще и стихией, вы смогли достойно организовать процесс. Наши дети смогут в этом году так же честно вступить в вузы на основе своих знаний. Также благодарен Министерству здравоохранения и главному государственному санитарному врачу за сотрудничество с Министерством образования и науки. Убежден, благодаря этой слаженной работе процесс ВНО будет безопасным для выпускников, их родителей и преподавателей. Прошу сейчас не отпускать ситуацию и держать ее под контролем, несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом. Очень важно сейчас в первую очередь соблюдать меры безопасности для детей, которые сдают ВНО", - заключил Шмыгаль.