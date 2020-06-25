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16:31 25.06.2020

МАУ расширяет список направлений на лето в связи с послаблением странами режима пересечения границ для украинцев

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МАУ расширяет список направлений на лето в связи с послаблением странами режима пересечения границ для украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) расширяет перечень направлений на июль и август 2020 года в связи с послаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинских туристов.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, согласно планам, внутренние рейсы будут выполняться по трем направлениям – Херсон, Одесса и Львов.

Так, в период с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев в каждое воскресенье. Однако в первой половине августа планируется изменить расписание по направлению Киев-Одесса: рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). Из 16 по 31 августа может также добавится рейс в Одессу по четвергам.

Международные рейсы, как отмечает МАУ, будут выполняться по направлениям регулярно программы полетов авиакомпании – Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинев, а также останутся периодические рейсы в Торонто.

Так, в период c 1 по 15 июля МАУ планирует выполнять рейсы Киев-Стамбул по пятницам и воскресеньям, Одесса-Стамбул – каждую субботу, Киев – Тель-Авив – по четвергам и воскресеньям и Одесса – Тель-Авив – каждое воскресенье.

Кроме того, по вторникам и субботам предусматриваются рейсы Киев – Амстердам, по средам и воскресеньям рейсы Киев-Париж.

С 16 по 30 июля, по обнародованным данным, программу расширят рейсы Киев - Стамбул и Киев - Тель-Авив, которые будут выполняться каждый вторник. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Кроме того, планируется расширение международных направлений. К уже открытым добавятся рейсы Киев-Тбилиси каждую пятницу и воскресенье (каждую субботу и понедельник в направлении Тбилиси-Киев), Киев-Ларнака каждую субботу, Киев-Афины (ATH) еженедельно, Киев-Лондон - по понедельникам и пятницам.

На вторую половину июля также запланированы рейсы Киев-Торонто каждую субботу и Торонто-Киев еженедельно.

В августе компания планирует дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами в неделю. Сеть, в частности, сформируют Киев-Ницца, Киев-Рим, Киев-Баку, Киев-Берлин, Киев-Милан, Киев-Прага, Киев-Ереван, Киев-Кишинев, Киев-Мадрид, Киев-Мюнхен, Киев-Франкфурт, Киев-Вена, Киев-Барселона,

Более подробную информацию о рейсах и их частотах в августе МАУ планирует уточнить в течение июля, опираясь на объективные рыночные предпосылки.

Теги: #мау #авиарейсы
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