В Запорожской области утонули две 11-летние девочки - ГСЧС

В Розовском районе Запорожской области утонули две 11-летние девочки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям региона.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о гибели детей в районе с. Первомайское Розовского района поступило в Службу спасения "101" 25 июня в 13:07.

В ходе предварительного расследования установлено, что в четверг две 11-летние подруги поехали на велосипедах к сельскому водоему без разрешения родителей. Вещи детей обнаружил местный житель. Он и достал из воды тело одной девочки. Позже, спасатели и местные жители разыскали и вытащили из водоема тело второго ребенка.

Обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.