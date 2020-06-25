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15:56 25.06.2020

В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

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В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

Одесская область начала подготовку к возможным наводнениям, вызванным движущимися с запада массами воды, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасных местам", - заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый, отмечая, что на севере области уже начались подтопления.

Одесская ОГА вместе с Бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль обстановки на водных объектах.

"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно. Предупредите близких, живущих в возможных районах подтопления и берегите себя", - подчеркнул Куцый.

Теги: #ога #наводнение #одесская_область
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