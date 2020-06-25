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15:30 25.06.2020

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

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Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Кабинет министров Украины усиливает контроль соблюдения карантинных ограничений, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил "Урядовый портал".

"От недели к неделе продолжается рост (количества больных COVID-19 – ИФ). Загруженность больниц значительно увеличилось. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.

В некоторых регионах, сообщил премьер, пришлось разворачивать больницы второй волны на прием больных коронавирусом.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне. На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим правительство с понедельника начало акцию по наложению штрафов, пока что преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.

"Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина", - настаивает премьер-министр.

"Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция", - заключил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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