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15:01 25.06.2020

Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

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Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

В случае принятия судом по делу о сбитом МН17 решения о проведении дополнительного расследования в отношении одного из обвиняемых Олега Пулатова, что может занять длительное время, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Такую процедуру разъяснила агентству "Интерфакс-Украина" судья, ответственная за работу с прессой во время судебного процесса Йоланде Вэйннобел (Yolande Wijnnobel).

Говоря об особенностях нидерландского судебного процесса, собеседник агентства констатировала, что в настоящее время суд не рассматривает дело по сути.

"Мы рассматриваем (в ходе нынешних заседаний – ИФ), нужно или нет провести еще другие расследования (как об этом настаивает защита Пулатова – ИФ), и если это так, то какие именно", - сказала она.

Судья напомнила, что в ходе первого и второго блока судебных слушаний сторона обвинения "презентовала дело и провела обзор следствия, защита же в свою очередь сказала, что они расценивают следствие как не полное".

"Когда все будет сказано, стороны отреагируют (в ходе заседания в пятницу – ИФ). И в конечном итоге суд должен принять решение, какое расследование должно быть или вообще никакого. Если суд решит, что нужно провести дополнительное расследование, тогда есть ряд опций – он может поручит следственному судье провести расследование, но также может быть отдано распоряжение прокуратуре провести расследование. Сейчас все решает суд", - констатировала Вэйннобел.

При этом она особо подчеркнула, что слушания по сути, в рамках которых будет рассматриваться само дело, и "на основании которого должно быть принято решение виновен или нет", начнутся только тогда, когда следствие будет завершено.

"Рассмотрение дела по сути не может начаться, если следствие (в отношении Пулатова – ИФ) не завершено", - пояснила судья.

Отвечая на вопрос, будут ли в таком случае проходить дальнейшие судебные заседания, она не исключила, что "в период, за который будет вестись это следствие, суд опять соберется обсудить, как именно проходит следствие, что должно еще произойти".

"Ранее было запланировано, что слушания продолжатся в сентябре. В первый день этой сессии они рассмотрят, как проходит расследование, и что еще должно быть сделано. До тех пор пока все стороны не будут удовлетворены следствием, суд не начнется по сути", - повторила Вэйннобел.

При этом она затруднилась прогнозировать, когда дело будет рассматриваться по сути.

"Сейчас очень сложно сказать, когда может начаться рассмотрение дела по сути. Прокурор уже сказал, что если это (дополнительное расследование для Пулатова - ИФ) будет продолжаться длительное время, суд, возможно, начнет рассматривать дело по сути в отношении других обвиняемых. Мы не знаем, когда суд может принять такое решение", - сказала судья.

Как известно, первый блок судебного процесса начался в Нидерландах 9 марта и длился несколько дней. Второй блок начался 22 июня, причем в соответствии с планирование, он может продолжаться до 3 июля. Однако уже в среду после выступления защиты Пулатова, которая поставила под сомнение все расследование, суд сделал перерыв до пятницы, 26 июня. Ожидается, что в ходе этого заседания обвинение озвучит свои возражения.

Заседания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых.

Теги: #мн17 #суд
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