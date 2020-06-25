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14:59 25.06.2020

В Украине вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа - Минобразования

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В Украине вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа - Минобразования

Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа, заявления на поступление можно будет подавать до 22 августа, сообщали в Министерстве образования и науки Украины.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге в четверг.

По ее словам, электронные заявления на вступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

Она добавила, что если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления не вступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.

Теги: #минобразования #вузы
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