94 украинских политзаключенных находятся в оккупированном Крыму и в РФ по данным постпреда президента, около 70 из них – крымские татары

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщил, что, по его данным, в настоящее время 94 украинских политзаключенных находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации, из них около 70 – это крымские татары.

По его словам, вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины постоянно поднимается представителями украинской власти, прежде всего президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими дипломатами на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и принять закон, который бы касался гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических заключенных, пленных и их семей", - отметил Кориневич на брифинге в четверг в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.