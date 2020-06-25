В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО и Министерством иностранных дел работает над стратегией по деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя, сообщил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должна быть", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кориневич также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющих отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", - указал он.

Постпред президента Владимира Зеленского в АР Крым также отметил, что восстановление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на государство-оккупанта.