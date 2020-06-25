События

14:50 25.06.2020

В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

1 мин читать
В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО и Министерством иностранных дел работает над стратегией по деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя, сообщил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должна быть", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кориневич также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющих отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", - указал он.

Постпред президента Владимира Зеленского в АР Крым также отметил, что восстановление подачи воды на полуостров возможно только после деоккупации Крыма, и это значительный рычаг давления на государство-оккупанта.

Теги: #крым #деоккупация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 25.06.2020
94 украинских политзаключенных находятся в оккупированном Крыму и в РФ по данным постпреда президента, около 70 из них – крымские татары

94 украинских политзаключенных находятся в оккупированном Крыму и в РФ по данным постпреда президента, около 70 из них – крымские татары

18:50 24.06.2020
Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по техническим вопросам строительства жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма – Зеленский

Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по техническим вопросам строительства жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма – Зеленский

15:15 24.06.2020
Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

Законопроект Зеленского об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО зарегистрирован в Раде

10:47 19.06.2020
Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

Намерения провести референдум РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма - это очередная попытка нарушения суверенитета и целостности Украины - МИД

02:19 19.06.2020
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

14:00 18.06.2020
Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

10:08 17.06.2020
Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

13:17 16.06.2020
Депутаты "Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, два предприятия, которые обеспечивают поставки воды в Крым

Депутаты "Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, два предприятия, которые обеспечивают поставки воды в Крым

10:23 16.06.2020
Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

14:52 15.06.2020
Порошенко на суде о госизмене Януковича: попытки снять с РФ ответственность за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе недопустимы

Порошенко на суде о госизмене Януковича: попытки снять с РФ ответственность за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе недопустимы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

Кабмин внес изменения в постановление об адаптивном карантине

Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета и.о. министра образования

Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожской области утонули две 11-летние девочки - ГСЧС

Китай перебрасывает войска к границе с Индией

В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

В Украине вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа - Минобразования

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками на Тисе - глава МИД

Кабмин выделил 82 млн грн МВД для ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины

Кабмин внес изменения в постановление об адаптивном карантине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА