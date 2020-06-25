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14:37 25.06.2020

Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета и.о. министра образования

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Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета и.о. министра образования

 Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Согласно соответствующему решению на заседании правительства в четверг, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязанности и.о. министра.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год. Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств. У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове. В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Как сообщалось, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

Теги: #минобразования #кадры #кабмин
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