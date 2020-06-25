Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

Кабинет министров Украины разрешил работу кинотеатров с 50%-ной загрузкой со 2 июля 2020 года.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду с однодневной доработкой.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",- прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства в четверг.