Ежедневные антирекорды заболеваемости коронавирусом в Украине фиксируются из-за нарушения карантина – совещание у президента

При соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, после изучения вопроса с эпидемиологами, во время традиционного совещания по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"К тому же в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина", - отмечает в четверг пресс-служба главы государства.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в 3 раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей. В общем уже применено штрафов более чем на 5 млн грн.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будет пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - указал он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе с 700 до 2500 человек было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий.

В то же время министр здравоохранения Степанов сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с COVID-19, а также после роста количества больных не увеличивается число тех, кому необходимо подключение к аппаратам ИВЛ.