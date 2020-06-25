АМПУ ликвидировала загрязнение акватории рядом с затонувшим танкером Delfi под Одессой и настаивает на решении проблемы с его поднятием

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) сообщает о ликвидации загрязнения акватории моря рядом с затонувшим танкером Delfi в районе пляжа "Дельфин" и настаивает на решении проблемы с его поднятием, подчеркивая, что это обязан сделать судовладелец, сообщила пресс-служба АМПУ в четверг.

"Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем", - говорится в сообщении.

Госпредприятие при этом отмечает, что в настоящее время у АМПУ отсутствуют какие-либо законные основания для самостоятельного поднятия судна. Согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, такое право АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от нее условий и обстоятельств:

- владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта (Госслужбы морского и речного транспорта Украины). Право по подъему судна начнется в ГП "АМПУ" не ранее 20 июля 2020 года;

- Госэкоинспекция предоставляет соответствующий документ о том, что танкер представляет непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды ;

- владелец судна документально подтверждает готовность и берет на себя обязательства компенсировать ГП "АМПУ" расходы на проведение работ;

- капитан порта "Одесса" предоставляет разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.

"Если хотя бы одно из приведенных условий не наступит, право (а в этом случае и обязанность) поднять и убрать судно будет сохраняться исключительно за владельцем. По состоянию на 23 июня 2020 года ГП "АМПУ" получено официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверено в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно", - подчеркивает администрация.

При этом, как отмечается в сообщении, организационно АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля 2020 года (первоначально установленного капитаном порта срока). Тендерная документация отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

По последним данным госпредприятия, план исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, активизацию выполнения подготовительных работ, по обращению судовладельца граничный срок выполнения работ по уборке танкера из акватории одесского пляжа капитаном порта продлено.

Ранее Госэкоинспекция сообщала, что согласно результатам проб, взятым Государственной экологической инспекцией Украины, содержание нефтепродуктов в Черном море в районе пляжа "Дельфин" (Одесса) в 16,4 раза превышает допустимую концентрацию.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Как пояснила АМПУ, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.