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13:31 25.06.2020

Венгрия с 29 июня откроет все пункты пропуска на границе с Украиной

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Венгрия с 29 июня откроет все пункты пропуска на границе с Украиной

Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться", - сказал он на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрии транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

Теги: #венгрия #граница #сийярто
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