В Харькове избили представителя партии Шария, полиция открыла дело

В Харькове в ночь на четверг, 25 июня, избили представители партии Шария.

"Ночью. В Харькове. По голове битами... Парень вел колонну (на акции - ИФ) в Киеве... Выжил чудом. Врачи борются за жизнь", - написал Анатолий Шарий в своем телеграм-канале.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции города около 1:53 от оператора спецлинии полиции "102".

"Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего гражданина и вызвали ему телесные повреждения... Пострадавший находится в больнице", - сообщили в отделе коммуникаций.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В отделе коммуникаций подтвердили также, что за несколько часов до нападения пострадавший обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны Нацкорпуса.