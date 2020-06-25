События

13:15 25.06.2020

В Харькове избили представителя партии Шария, полиция открыла дело

1 мин читать

 В Харькове в ночь на четверг, 25 июня, избили представители партии Шария.

"Ночью. В Харькове. По голове битами... Парень вел колонну (на акции - ИФ) в Киеве... Выжил чудом. Врачи борются за жизнь", - написал Анатолий Шарий в своем телеграм-канале.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции города около 1:53 от оператора спецлинии полиции "102".

"Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего гражданина и вызвали ему телесные повреждения... Пострадавший находится в больнице", - сообщили в отделе коммуникаций.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В отделе коммуникаций подтвердили также, что за несколько часов до нападения пострадавший обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны Нацкорпуса.

Теги: #нападение #партия_шария #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:19 25.06.2020
В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

00:39 24.06.2020
Прокуратура обжалует приговор группе, совершившей нападение на депутата Харьковской облсовета и серию подрывов и поджогов аптек

Прокуратура обжалует приговор группе, совершившей нападение на депутата Харьковской облсовета и серию подрывов и поджогов аптек

07:01 23.06.2020
В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

15:24 22.06.2020
В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

В Харькове чернобыльцы не пускали "скорую" с "коронавирусным" больным в диспансер, полиция открыла дело

18:58 21.06.2020
В Житомирской области мужчина убил одного человека и еще восьмерых ранил, полиция объявила план "Перехват"

В Житомирской области мужчина убил одного человека и еще восьмерых ранил, полиция объявила план "Перехват"

06:03 21.06.2020
Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

22:47 18.06.2020
В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

06:39 18.06.2020
В Харькове планируется создать единую систему видеонаблюдения

В Харькове планируется создать единую систему видеонаблюдения

11:45 17.06.2020
Под зданием ОПУ проходят альтернативные митинги "Партии Шария" и "Демсокиры"

Под зданием ОПУ проходят альтернативные митинги "Партии Шария" и "Демсокиры"

05:35 17.06.2020
Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

Адвокаты Януковича называют фейковой информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

В Славянске у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

В США выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом за сутки

Украинская киберполиция установила многочисленные факты утечки информации из государственных и частных баз данных

Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

В России выявлено 7,1 тыс. новых случаев коронавируса, 92 человека скончались

Адвокаты Януковича называют фейковой информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА