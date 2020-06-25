Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает возможность информирования граждан о том, кто, когда и на каком основании получал доступ к их персональным данным из госреестров посредством портала "Дия".

Как сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это станет возможным после полной интеграции системы обмена данными между реестрами под названием "Трембита".

"Каждый запрос в госреестр должен осуществляться через "Трембиту", где он логируется и подписывается квалифицированной электронной подписью. "Трембита" предусматривает разовые запросы и разовый ответ, а не полный доступ ко всей базе данных, как это сегодня происходит с некоторыми госреестрами. Сегодня тот, кто имеет право на доступ через автоматизированное рабочее место, через него входит в госреестр, поиском находит любого и делает из этой информацией, что угодно", - подчеркнул министр.

По его словам, очень важно добиться того, чтобы запросы в госреестры были единичными, осуществляемыми на законных основаниях и с безусловным логированием с сохранением информации о том кто и когда имел доступ к запрашиваемой информации.

Федоров сообщил, что у Минцифры уже есть возможность отображать данные, которые содержаться о гражданах в 5-6 реестрах, эту информацию можно увидеть в электронном кабинете гражданина на портале "Дия". Министерство также планирует вскоре реализовать функцию оповещения граждан, если кто-то интересуется их персональными данными или вносит какие-то изменения по ним в госреестрах.

"Мы не объединяем все реестры в одну какую-то базу. Наша цель, чтобы каждая база данных или реестр работали строго в соответствии с законом. Сейчас в Украине более 350 реестров, 200 из которых содержат персональные данные граждан. При этом, во многих из них информация не актуальна или дублируется. Наша задача - уменьшить объем данных, которые реестры собирают о человеке, а не увеличить их", - подчеркнул министр цифровой трансформации.