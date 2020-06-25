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12:30 25.06.2020

Украинская киберполиция установила многочисленные факты утечки информации из государственных и частных баз данных

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Украинская киберполиция установила многочисленные факты утечки информации из государственных и частных баз данных

Киперполиция Украины провела масштабную спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность нескольких десятков человек, которые получили незаконный доступ к базам данных государственных органов и частных структур и пытались реализовать информацию.

На брифинге в четверг в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров рассказал, что в течение последних полутора месяцев полиция проводила масштабную работу по выявлению фактов утечки информации из различных баз данных.

"Проведено 36 обысков, подтверждена преступная деятельность 25 человек, были выдвинуты подозрения и задержан один человек",- отметил он.

По словам замминистра, по результатам спецоперации были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных, в том числе не из государственных реестров.

В свою очередь первый заместитель начальника департамент киберполиции Нацполиции Украины Сергей Кропива уточнил, что реализация спецоперации проходила в 10 регионах Украины.

"Мы открыли уголовные производства по фактам мошенничества, распространения информации с ограниченным доступом, а также в связи с фактами несанкционированного вмешательства с работу электронных операционных систем. Всего открыто 34 уголовных производства", - рассказал он.

Он продолжил: "По результатам обысков подтверждена преступная деятельность 25 человек, 8 человек были уведомлены о подозрении, один – задержан".

Кропива отметил, что полиция пока не может назвать компании, у которых были похищены базы данных, однако уточнил, что речь идет о компаниях, которые осуществляют свою деятельность в сфере страхования, логистических услуг, также это государственные и частные банки. Кроме того, по его словам, информация была похищена из баз данных государственных органов, а также баз данных частного сектора.

"Сумма составляла от одной тыс. грн за отдельную часть информации до $10 тыс за получение полностью базы данных", - рассказал первый замначальник департамента киберполиции.

По его словам, киберполиция установила хакеров, которые получили доступ к международным маркет-плэйсам и в дальнейшем реализовывали их.

Кропива сообщил, что полиция совместно с СБУ задокументировали деятельность злоумышленников в Киеве, которые создали бот "UA BAZA", при помощи которого реализовывали персональные данные.

Говоря об одном задержанном, Кропива уточнил, что этот человек работал в частной компании, получил доступ к базе данных и, надеясь ее реализовать, запросил сумму в $10 тыс., был задержан во время попытки реализовать базу данных.

В Одесской области в ходе спецоперации установлен злоумышленник, который незаконно получил доступ к реестрам страховых компаний, задержана группа лиц, которые продавали базы данных банковских учреждений.

"В ближайшее время сотрудники департамента киберполиции уведомят о подозрении 29 человек, у которые ранее проводились санкционированные обыски. На протяжении еще двух недель планируем провести еще каскад спецопераций… будет проведена работа по блокированию 9 телеграм-каналов, через которые осуществляются мошеннические действия по завладению денежными средствами граждан под видом реализации баз данных", - подытожил первый замначальника департамента киберполиции.

Теги: #данные #киберполиция #спецоперация
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