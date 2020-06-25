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12:19 25.06.2020

В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

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В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

В Харькове в среду, 24 июня, вечером во время игры в футбол на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" стало плохо 29-летнему гражданину Ирака, в результате чего иностранец скончался.

"На место сразу прибыли медики но спасти мужчину не удалось. Тело умершего направлено в морг. Следственным Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и назначена экспертиза", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций заверили, что в ходе следствия будет проверена информация пользователей соцсетей о том, что у бригады медиков не оказалось дефибриллятора.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", информацию об отсутствии дефибриллятора опроверг.

"У всех бригад есть дефибрилляторы, они исправны. В этом случае дефибриллятор не использовался по медицинским показаниям. У больного была асистолия . Это противопоказание для проведение дефибрилляции", - сказал Забашта.

Теги: #стадион #смерть #харьков #иностранец
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