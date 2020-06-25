События

12:05 25.06.2020

Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

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Проезд по дорогам госзначения на Западе Украины обеспечен без ограничений

Совместные действия служб автомобильных дорог и органов местной и государственной власти по состоянию на 10:00 25 июня обеспечили проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей без ограничений.

Ранее в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог, мостовые сооружения, ограничено движение автотранспорта.

По оценке "Укравтодора" общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн.

В Черновицкой области разрушены и повреждены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Общая ориентировочная стоимость убытков - 40,68 млн грн. В связи с повышением уровня воды в реке Прут, подтоплением подходов к временным технологическим мостам и сдвигом земляного полотна, транспортное сообщение обеспечено по объездным маршрутам.

В Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Общая ориентировочная стоимость убытков - 104,0 млн грн. В связи с выходом из берегов реки Днестр по ряду участков транспортное сообщение обеспечено по объездным маршрутам.

В Закарпатской области повреждены и разрушены четыре автодороги общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Общая ориентировочная стоимость убытков - 23,99 млн грн.

Во Львовской области вследствие подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью в 25 см ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43 700). Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по устройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев - Чоп км 625 + 600 - км 625 + 700).

В Тернопольской области заилены 65 км дорог государственного значения и четыре моста, а также 186 погонных метров труб.

Как сообщалось, доставка почты в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области может временно задерживаться из-за непогоды.

В результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждено еще 427,5 км и 130 мостов. Отселены 285 человек, разрушено 1850 м берегоукреплений.

Как сообщалось, ранее в трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков, нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Теги: #дороги #укравтодор #западная_украина #наводнение
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