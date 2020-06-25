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11:46 25.06.2020

Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

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Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

Утечка персональных данных (в том числе через телеграм-бот Ua Baza BOT) в мае текущего года произошла из баз ряда государственных и частных компаний, в том числе банков, страховых и логистических компаний, служб такси, сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Департамент Киберполиции провел спецоперацию под названием "Дата". Подготовка к ней осуществлялась на протяжение полутора месяцев, а реализация заняла 10 дней. К участию в операции были привлечены сотрудники киберполиции общим числом около 400 человек, также были привлечены сотрудники Национальной полиции и СБУ. Реализация операции проходила в 10 регионах", - заявил в ходе брифинга в Киеве в четверг первый заместитель начальник Департамента киберполиции Сергей Крапива.

По его словам, в ходе проведения операции были открыты 34 уголовных производства не только по статье "мошенничество" и "распространение информации с ограниченным доступом", но и по статье "несанкционированное вмешательство в электронные операционные системы".

Было проведено 36 обысков в девяти областях и Киеве, установлена причастность к правонарушениям 25 человек, восьми лицам объявлено подозрение и один человек был задержан.

"Учитывая то, что сейчас осуществляется досудебное расследование, мы не можем обнародовать у каких конкретно компаний были украдены базы данных. Но хотелось бы отметить, что к ним относятся компании работающие в сфере страхования, частные и государственные банки, компании, занимающиеся логистическими услугами,лица, у которых был доступ к госреестрам, базы данных госорганов, базы данных водителей служб перевозок", - заявил начальник Департамента киберполиции.

По его словам, помимо вышеперечисленных, большую часть данных баз составлял частный сектор и информация о владельцах почтовых адресов.

Злоумышленники просили от 1 тыс. грн за отдельную часть информации до $10 тыс. за саму базу данных.

В частности, в Киеве киберполиция прекратила преступную деятельность жителя столицы, который занимал должность специалиста по работе с клиентами известной службы такси и предлагал для продажи базу с персональными данными водителей службы перевозок по всей Украине (досье на 400 тыс. человек).

"Мы уже установили ряд частных компаний, допустивших утечку информации. Есть статьи уголовного кодекса, говорящие о том, что к руководству, не обеспечившему соответствующим образом защиту персональных данных и информации, могут и будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул Кропива.

По его словам, Киберполиция определит, было ли халатное отношение к пользовательской информации в компаниях, откуда произошла утечка данных, и примет соответствующие меры.

В планах киберполиции в ближайшие недели провести еще ряд обысков, блокировать девять телеграм-каналов, через которые распространяются базы данных, также продолжается работа по еще 12 уголовным производствам.

Как сообщалось, по данным Национальной полиции Украины, информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложения "Дия" не подтвердилась.

Ранее Нацполиция обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Кроме того, как сообщили СМИ, в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" опубликовали номера телефонов ряда украинских журналистов, в частности главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой и других.

Теги: #данные #утечка #киберполиция
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